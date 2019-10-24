Число госпитализированных участников слета в Ярославле выросло до 27

Число доставленных в больницы Ярославля участников студенческого слета возросло до 27 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на главного инфекциониста региона Ирину Старостину. Ранее медики сообщали о 24 госпитализированных.

- По состоянию на 12 часов 24 октября в приемный покой инфекционной больницы обратились 36 пациентов в возрасте от 18 до 29 лет с признаками кишечной инфекции легкой или средней степени. Госпитализированы 27 пациентов, остальные отказались от госпитализации, им даны указания по лечению в амбулаторных условиях, - рассказала Старостина.

По словам директора проходящего в Ярославле слета Национальной лиги студенческих клубов Алексея Любцова, проблемы со здоровьем возникли у 60 молодых людей, остановившихся в гостинице "Святой Георгий". Роспотребнадзор проводит в гостинице необходимые исследования.