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24.10.2019 18:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль французских фильмов виртуальной реальности пройдет в 5 городах

Текст: Сусанна Альперина
Передвижной фестиваль "Culture VR: FR" пройдет с 25 октября по 26 ноября в пяти российских городах. Это - Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Самара и Новосибирск. Четыре иностранные буква на названии фестиваля расшифровываются просто: фестиваль французских фильмов в виртуальной реальности.
Фото: Предоставлены PR службой фестиваля Фото: Предоставлены PR службой фестиваля
Фото: Предоставлены PR службой фестиваля

Помимо демонстрации фильмов, в программе фестиваля - лекции и мастер-классы. Когда-то именно французы первыми стали проводить кинофестивали в онлайн-формате. За ними это стали повторять многие. Теперь представители этой страны ищут новые формы, хотя, честно говоря, в России уже проводились фестивали виртуального кино. И за ними, и за этим кинофестивалем стоит один и тот же специалист - Георгий Молодцов.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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"Существует большое количество жанров и форматов фильмов виртуальной реальности, поэтому мы решили познакомить российских зрителей прежде всего с наиболее традиционными, неинтерактивными проектами в формате 360 градусов, - поясняет Георгий Молодцов, который выступает как куратор и программный директор фестиваля "Culture VR: FR" - Мы надеемся, что зрители в городах фестиваля оценят качество работ и будут заинтересованы в углублении своих знаний о возможностях виртуальной реальности".

"Французский VR пользуется международным признанием благодаря качеству и разнообразию произведений и форматов, а также быстрому развитию технологий, - говорит Мари Ваше, атташе по аудиовизуальному сотрудничеству Французского института в России - В течение нескольких последних лет французские специалисты создают новые оригинальные работы в области визуальной реальности. Им удалось сформировать передовые знания и технологии, которые широко применяются в различных отраслях не только кино, но и экономики, культуры, бизнеса, науки и образования. В настоящий момент французские технологии VR признаны во всем мире благодаря качеству продукции, богатству и разнообразию творческих форматов. Фестиваль "Culture VR: FR" предлагает российской публике обзор этого нового французского визуального медийного искусства. Каждый фильм - это не только новые ощущения, но и возможность открыть для себя новый виртуальный язык, а также разнообразие эстетических и интеллектуально-познавательных форм выражения".

Фото: Предоставлены PR службой фестиваля

Фильмом открытия французского фестиваля станет новая работа создателя "Добермана" и "99 франков" Яна Кунена. Документальный VR проект "Минус 22.7°C" переносит зрителя в фантастический и труднодоступный уголок Земли, на покрытый ледниками остров Гренландия, где музыкальный продюссер Molécule в экстремальных погодных условиях записывает звуки Арктики, чтобы соединить их в свою полярную симфонию.

Показ пройдет в баре Powerhouse Moscow (Гончарная улица 7/4), после показа состоится DJ set героя фильма - музыкального продюсера Molécule. Роман дэ ла Э-Серафини, выбравший себе псевдоним Molécule, - один из наиболее заметных и неординарных французских электронных продюсеров, увлеченный созданием необычных аудиовизуальных шоу. Вход на показ для зрителей свободный. Картина длится всего 10 минут. Всего в программе фестиваля восемь фильмов. Все они специально дублированы на русский язык.

Фото: kinopoisk.ru
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Помимо ленты "Минус 22.7", на фестивале покажут игровой фильм "Сержант Джеймс" (режиссер - Александер Перез). Он рассказывает о мальчике Лео, который думает, что кто-то живет под его кроватью.

Также в программе - фильм "Песочные часы" (режиссер - Матье Льенар). Его герои Винсент и Кэти ради интереса крадут портфель у бизнесмена. Но внутри находится совсем не то, что они ожидали увидеть - песочные часы.

Картина "Я видел Будущее" (режиссер - Франсуа Ватье) - это пятиминутная анимация. Путешествие в 3D-пространстве воссоздает футуристические предсказания писателя-визионера Артура С. Кларка. Элементы изображения Артура С. Кларка, взяты из архивных съемок BBC в 1960-х годах прошлого века.

Эти и другие ленты призваны показать зрителю - как необычно можно представлять свои киноидеи, и как нестандартно можно их воспринимать.

Подробная программа фестиваля - на сайте: www.institutfrancais.ru/ru

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