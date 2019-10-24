Младенческая смертность в Подмосковье снизилась вдвое

"Одна из наших приоритетных задач - обеспечить высококвалифицированной медицинской помощью будущих и молодых мам, а также новорожденных. Как результат - снижение младенческой смертности. Только в этом году врачи спасли на 21,6% новорожденных больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказала замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Всего же за последние 6 лет младенческая смертность в области сократилась почти вдвое - на 44,3%.

В настоящее время этот показатель в Подмосковье составляет 3,9 на тысячу родившихся живыми, а в 2013 году он был равен 7.

В области работают 6 перинатальных центров и клинический институт акушерства и гинекологии, а также 34 современных родильных дома, где работают высококвалифицированные специалисты.

- У нас организована работа выездной реанимационной неонатологической службы. Это значит, что при необходимости мы можем развернуть реанимацию для новорожденных с тяжелыми патологиями в любой медорганизации области. Наша главная задача - делать все, чтобы сохранить жизнь каждого ребенка, родившегося в Подмосковье", - заключила Светлана Лазарева