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24.10.2019 13:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Младенческая смертность в Подмосковье снизилась вдвое

Текст: Любовь Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Одна из наших приоритетных задач - обеспечить высококвалифицированной медицинской помощью будущих и молодых мам, а также новорожденных. Как результат - снижение младенческой смертности. Только в этом году врачи спасли на 21,6% новорожденных больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказала замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

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Всего же за последние 6 лет младенческая смертность в области сократилась почти вдвое - на 44,3%.

В настоящее время этот показатель в Подмосковье составляет 3,9 на тысячу родившихся живыми, а в 2013 году он был равен 7.

В области работают 6 перинатальных центров и клинический институт акушерства и гинекологии, а также 34 современных родильных дома, где работают высококвалифицированные специалисты.

- У нас организована работа выездной реанимационной неонатологической службы. Это значит, что при необходимости мы можем развернуть реанимацию для новорожденных с тяжелыми патологиями в любой медорганизации области. Наша главная задача - делать все, чтобы сохранить жизнь каждого ребенка, родившегося в Подмосковье", - заключила Светлана Лазарева

Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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