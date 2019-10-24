На Поклонной горе начался капитальный ремонт коллектора

Капитальный ремонт начался в мемориальном комплексе на Поклонной горе. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

По данным специалистов, работы начались в коллекторе "Энергокорпус", который обеспечивает жизнедеятельность мемориального комплекса.

- Ремонт ведется с применением современных технологий, которые позволяют избежать разрытия коллектора, сохранив инфраструктуру города. Все бетонные конструкции покрываются защитным составом, что увеличивает срок их службы, - уточнили в ведомстве.

Коллектор "Энергокорпус" был введен в эксплуатацию в 1993 году. В нем расположены трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, кабели связи и электропитания и прочего.

Все работы будут завершены в сентябре 2020 года. Применение новых технологий увеличит срок эксплуатации объекта почти в 2 раза.

Напомним, что работы проводятся в рамках комплексного благоустройства территории мемориального комплекса на Поклонной горе. Общая площадь территории благоустройства составляет 19,2 га.