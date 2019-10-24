Столичные власти наградили супругов-юбиляров

В Государственном центральном концертном зале "Россия" состоялось чествование московских пар, проживших в браке 50, 60, 65 и более лет. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы. Юбилярам вручили подарки и благодарственные письма. Затем они посмотрели торжественный концерт.

В празднике приняли участие 500 супружеских пар. Обращаясь к юбилярам, Алексей Володин, замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы сказал:

- В этом году более 15 тысяч пар отметят 50 и более лет супружеской жизни. Нам непросто было выбрать номинантов из такого количества людей. Все вы для нас являетесь примером счастливой супружеской жизни. Для меня лично большая честь сегодня поздравить вас.

Золотую свадьбу (50 лет совместной жизни) отпраздновали 8507 пар, изумрудную (55 лет) - 3867 пар, бриллиантовую (60 лет) - 2202 пары, железную (65 лет) - 427 пар, благодатную (70 лет) - 45 пар и коронную (75 лет супружеской жизни) - одна пара.

Чествовали супружеские пары не только по числу совместно прожитых лет, но и учитывая, насколько активно они продолжают принимать участие в жизни города.