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24.10.2019,  
17:30
Текст:  Антон Валагин (Тамбов)

Тамбовский спецназ применил при штурме "живую лестницу"

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Во время тренировки под Тамбовом спецназ Западного военного округа взял штурмом укрепленный объект при помощи тактического приема "живая лестница", сообщили в пресс-службе ЗВО.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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По легенде учений бойцам необходимо было выдвинуться на квадроциклах на маршрут следования вражеской колонны, организовать засаду, завладеть специальным грузом и узнать координаты засекреченного командного пункта.

Далее спецназовцы проникли на базу условного противника, преодолев огненно-штурмовую полосу "Крепость". Командный пункт, который предстояло захватить, находился на четвертом этаже укрепленного здания. Для штурма был применен прием "живая лестница", когда каждый боец группы помогает основной паре выйти на выгодный огневой рубеж.

- Особенностью организации штурма с помощью такого тактического приема является слаженность действий всей группы, высокие физические качества и молниеносная организация, - объяснили военные.

В ходе трехдневных учений спецназ также отработал десантирование с вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор", блокирование условного противника и наведение на него огня артиллерии.

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