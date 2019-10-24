В Ярославле произошло массовое отравление студентов

В ярославские больницы доставлены более двух десятков студентов - участников слета Национальной лиги студенческих клубов, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Мероприятие открылось 23 сентября, на него приехало более 700 человек со всей страны.

- За медицинской помощью с жалобами на повышение температуры, тошноту и рвоту обратились 48 человек, 24 госпитализированы с характерными признаками норовирусной инфекции. Все пострадавшие были размещены в одной из гостиниц города, - рассказала главный инфекционист Ярославской области Ирина Старостина.

Состояние пострадавших оценивается как легкое и средней тяжести, они получают необходимое лечение. В гостинице отобраны пробы сырых продуктов и готовых блюд, воды, обследован персонал.