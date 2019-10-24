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24.10.2019 10:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве посадят сибирские кедры

Текст: Ирина Огилько

Акция "Кедровое поле памяти" пройдет на территории парка Москворецкий. Об этом сообщает Мосприрода.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Напомним, что инициатором проекта стал участник ВОВ Анатолий Терехов. Он сам занимается высадкой саженцев кедров более 35 лет, причем сажает деревья в честь своих родственников и однополчан, погибших в годы войны. За это время в местах боевой славы посажено уже более трех тысяч кедров, саженцы которых ветеран приобрел на собственные средства. Как говорит ветеран, сибирские кедры живут до 500 лет. "Поэтому всякий, кто увидит кедр, пусть вспомнит о тех, кто остался на войне", - говорит Терехов.

А 9 лет назад его идею поддержали столичные власти. Завтра в Москворецком парке предполагается посадить 25 саженцев, продолжив традицию, начатую ветераном.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вторая мировая война
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