Поисковики ДФО узнали судьбу пилота, выжившего при крушении в 1942 году

Сахалинские поисковики выяснили судьбу пилота самолета И-15бис, который разбился в тундре Смирныховского района 77 лет назад. Весной этого года активисты Поискового движения России побывали на месте авиакатастрофы. О нем они узнали от местных жителей.

Там обнаружили хорошо сохранившиеся детали И-15бис. Радиус их разброса был невелик, поэтому поисковики предположили, что это была не катастрофа, а вынужденная посадка.

Запрос в архив Минобороны РФ подтвердил догадки. Как выяснилось, авария произошла 20 января 1942 года. Пилот, младший лейтенант Буров Александр Григорьевич, оторвался от своего звена и ушел с курса.

"Израсходовал горючее, произвел вынужденную посадку в лесу в районе Онор. Самолет разбит, летчик вышел на дорогу, на удалении двух-трех километров от места посадки", - говорится в сообщении Сахалинского регионального отделения Поискового движения России.

Однако через четыре месяца летчику уже не повезло. 20 мая, выполняя маневр в Амурской области, он не смог вывести самолет из пикирования и врезался в землю. Буров был тяжело ранен и скончался в госпитале через семь часов.

К слову, в разных источниках встречается разное написание фамилии погибшего: Бурава, Буров, Бурова. Его фотографии в архивах найти не удалось.