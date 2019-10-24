Новости

Задержан "заминировавший" больницу житель Улан-Удэ 12:29
Костин не увидел оснований для ухудшения оценки банковского сектора 12:25
Житель Кузбасса пришел на консультацию к приставам с боевым ножом 12:25
В московском метро пассажир погиб под поездом 12:23
Сторонники Франко собрались у кладбища Мингоррубио 12:23
Матросам яхты "Сибирь" в кругосветном путешествии пришлось голодать 12:20
В школах Ингушетии ввели дресс-код для учителей 12:07
Столичный главархив рассказал об истории развития московского футбола 12:04
Задержан подозреваемый в страшном ДТП в Петербурге 12:02
Путин предложил создать в Африке НИИ эпидемиологии 11:59
"Микроволновка" спасла томича от ампутации рук и ног 11:59
В Сибири возбуждено дело об убийстве исчезнувшего подростка 11:59
В Карелии возбудили дело после нападения медведя на дрессировщика 11:58
Рапота заявил о росте интереса к интеграции России и Беларуси 11:48
В кругосветке экипаж яхты "Сибирь" встретился с потомками корсаров 11:47
В Крыму продлили прием документов для участия в "Твоем правительстве" 11:42
Муж актрисы Зои Дешанель подал на развод 11:39
Убитых в перестрелке в Ростовской области похоронят в Чечне 11:35
В сценарии "Игры престолов" нашли объяснение безумию Дейенерис 11:33
Рапота: Недоверие можно преодолеть только через диалог 11:32
В Хабаровске командир вертолета Ми-8 осужден за гибель пяти человек 11:26
Тюменские офтальмологи помогли девочке, которая не могла смотреть вверх 11:25
Названа актриса, которая заменит Деппа в "Пиратах Карибского моря" 11:21
В Дагестане впервые удалили гематому мозга без трепанации черепа 11:21
В Карелии медведи стали чаще выходить к населенным пунктам 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
24.10.2019 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске командир вертолета Ми-8 осужден за гибель пяти человек

Текст: Юлия Гарднер

Кировский районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор командиру вертолета Ми-8Т, рухнувшего в Охотское море.

Кемеровчанина посадили на пять лет за гибель юных футболистов

ЧП произошло 15 августа 2015 года. Вертолет авиакомпании "Восток" выполнял коммерческий рейс по маршруту "Хабаровск - посадочная площадка имени Полины Осипенко - бухта Онгачан" и обратно. На борту находились три члена экипажа, 13 пассажиров и груз.

В пункте назначения стоял туман, но командир судна решил не возвращаться на аэродром вылета.

"При плохой видимости он продолжил полет, не выдержал безопасную высоту и скорость, что привело к авиационному происшествию, повлекшему падение вертолета, его разрушение и затопление в Охотском море", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

В результате такой беспечности погибли пять пассажиров. Виновник приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Авиакатастрофы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Состояние богатейшей женщины России составило 1,2 миллиарда долларов
Посол РФ оценил требование конгресса США признать "Азов" террористами
РФ направит ноту протеста Армении в связи со срывом тендера по оружию
СМИ назвали российский "секрет обеспечения мира"