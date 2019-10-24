В Хабаровске командир вертолета Ми-8 осужден за гибель пяти человек

Кировский районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор командиру вертолета Ми-8Т, рухнувшего в Охотское море.

ЧП произошло 15 августа 2015 года. Вертолет авиакомпании "Восток" выполнял коммерческий рейс по маршруту "Хабаровск - посадочная площадка имени Полины Осипенко - бухта Онгачан" и обратно. На борту находились три члена экипажа, 13 пассажиров и груз.

В пункте назначения стоял туман, но командир судна решил не возвращаться на аэродром вылета.

"При плохой видимости он продолжил полет, не выдержал безопасную высоту и скорость, что привело к авиационному происшествию, повлекшему падение вертолета, его разрушение и затопление в Охотском море", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

В результате такой беспечности погибли пять пассажиров. Виновник приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.