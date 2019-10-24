В Улан-Удэ задержан "заминировавший" больницу мужчина

В столице Бурятии полицейские и сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении об акте терроризма, сообщает МВД по республике.

Как рассказали стражи правопорядка, минувшей ночью в полицию поступил телефонный звонок. Звонивший сообщал о том, что в одной из городских больниц якобы заложена бомба. Однако проведенная проверка информацию не подтвердила.

Совершившего звонок мужчину нашли быстро. Им оказался 34-летний житель Улан-Удэ, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Кроме того, в 2018 году он уже привлекался к административной ответственности за заведомо ложный вызов специализированных служб. По его словам, преступление он совершил под влиянием алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частю 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное наказание по нему - лишение свободы на срок до пяти лет.