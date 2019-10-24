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24.10.2019 17:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бюджет Ульяновской области принят в первом чтении

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Первые бюджетные слушания состоялись в Законодательном Собрании Ульяновской области. Депутаты обсудили общие параметры и дополнительные меры по наполнению доходной части.

В 2020 году доходы бюджета составят более 60,4 миллиарда рублей, что почти на 8,2 миллиарда больше, чем годом ранее. Такая устойчивая тенденция отмечается в последнее время: по сравнению с 2014 годом доходы Ульяновской области увеличились в 1,8 раза.

В Ульяновской области началось рассмотрение бюджета на 2020 год

Как сообщила глава регионального минфина Екатерина Буцкая, собственные доходы казны составляют порядка 83 процентов. В основном они складываются за счет акцизов, из них 14,6 миллиарда рублей - на алкоголь и порядка 3,2 миллиарда рублей - на нефтепродукты. Сборы от уплаты налога на доходы физических лиц достигли 12,4 миллиарда рублей, налог на прибыль - более 11,3 миллиарда, на имущество организаций - около 3,5 миллиарда рублей.

- Бюджет 2020 года в определенной степени рекордный - более 60 миллиардов рублей. Таких сумм в казне Ульяновской области не было никогда. Но давайте говорить честно, этих денег не хватает на то, чтобы решить все проблемы. Где мы видим резервы? Во-первых, это подоходный налог. Он фактически не растет. Должен отметить, у нас плохо ведется работа с "зарплатами в конвертах", это минимум полтора-два миллиарда рублей дополнительно. Большой резерв имеется в части управления государственным и муниципальным имуществом. Важна и работа с федеральным центром - это еще десятки миллиардов рублей на нужды населения, - говорит первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ульяновской области Василий Гвоздев.

Что касается расходов казны, они останутся социально ориентированными. Порядка 70 процентов пойдет на социальную сферу. На реализацию национальных проектов выделено почти 9,2 миллиарда рублей.

Депутаты отметили "узкие места" расходной части бюджета - это недостаточное финансирование здравоохранения, программ по водо- и газоснабжению.

Ульяновцы получили льготы по налогам и обязательным взносам

- В сфере внимания нашей фракции находятся вопросы газоснабжения и водоснабжения. Также мы будем настоятельно требовать увеличить финансирование на переселение граждан из аварийного жилья, обеспечение жильем детей-сирот и решение проблемы обманутых дольщиков, - заявил лидер парламентской фракции ЛДПР Дмитрий Грачев.

К этим вопросам обещали вернуться при подготовке второго чтения.

В итоге закон "Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов", обеспечивающий социальные расходы региона, депутаты областного парламента приняли в первом чтении большинством голосов. Против проголосовали только представители фракции КПРФ.

- Грамотно сформировать доходную часть бюджета - серьезная задача. Исчерпывающую информацию об участии в пополнении доходов казны предоставило министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий. У министерства промышленности, ЖКК и транспорта есть понимание того, где скрываются неуплаченные налоги, это транспортная отрасль, нелегальный бизнес. Но пока не разработаны механизмы их сбора. То же относится к строительству и архитектуре, энергетике, малому бизнесу, - резюмировал председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания Александр Чепухин.

Кстати

Положительное заключение по поводу бюджета-2020 дала Счетная палата Ульяновской области. В качестве позитивной тенденции отмечено сокращение на 10 миллионов рублей средств на обслуживание государственного долга региона. В числе рекомендаций - оптимизация льгот по региональным налогам и повышение эффективности приватизации государственного имущества.

Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Законодательное собрание Ульяновской области
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