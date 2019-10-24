В Нижегородской области грузовик врезался в тепловоз

В Дзержинске Нижегородской области в 13.00 маневровый тепловоз и грузовой автомобиль столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде на Игумновском шоссе. Согласно информации ГУ МЧС по Нижегородской области, пострадавших нет.

Движению поездов авария не помешала. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе по городу Дзержинску, грузовик перевозил химические вещества, но их разлива не произошло. От удара пострадали лишь колесо и бампер машины.

Здоровью населения ничто не угрожает. Детали происшествия устанавливают сотрудники специальных служб.