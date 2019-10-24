В Саранске преступник пытался спрятаться от Росгвардии за деревьями

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали находившегося в федеральном розыске жителя одного из районов республики. Мужчина привлек внимание правоохранителей тем, что при виде служебного автомобиля попытался спрятаться за деревьями.

Как сообщило в четверг Управление Росгвардии по Мордовии, странного прохожего заметил дежурный экипаж вневедомственной охраны в ходе патрулирования в поселке Ялга. Мужчина шел вдоль ограды выставочного центра, но, увидев машину росгвардейцев, укрылся за деревьями. А когда группа задержания направилась к подозрительному прохожему, тот бросился бросился бежать.

- Преследование не желавшего общаться с правоохранителями гражданина завершилось возле одного из неиспользуемых строений, в помещениях которого мужчина попытался спрятаться от сотрудников, - уточнили в пресс-службе ведомства.

При проверке по базам данных республиканского МВД выяснилось, что 30-летний житель одного из районов республики с сентября находится в федеральном розыске. Задержанный передан сотрудникам отдела полиции № 1 УМВД России по Саранску.