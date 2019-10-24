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24.10.2019 09:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе медведь растерзал охотника

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Топинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.

Фото: iStock
Неизвестные хищники осаждают томское село

Тело 64-летнего смертельно раненного местного жителя было обнаружено в лесном массиве накануне около полудня. По предварительным данным, в лес он отправился утром, взяв с собой малокалиберное охотничье ружье. В назначенное время мужчина домой не вернулся.

Его сын со знакомым отправились на поиски и столкнулись с хищником. Сын охотника успел сделать выстрел, прежде чем обоим удалось забраться на дерево. Но в темноте было непонятно, угрожает ли еще им опасность. Тогда, сидя на дереве, мужчины позвонили егерю. Прибывшие на помощь охотоведы осмотрели окрестности и нашли неподалеку застреленное животное, а рядом - тело его жертвы.

- Обстоятельства произошедшего и причина смерти потерпевшего устанавливаются. Помимо прочего предстоит выяснить, имелись ли у него все необходимые документы на охоту, - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Это не первый в нынешнем году случай выхода медведей к людям. Так, в июле в том же Топкинском районе пастух заметил хозяина тайги недалеко от кладбища у поселка Рассвет. Косолапого отогнали звуки работающего трактора. Нагрянувшие охотоведы и егеря отправились по следу зверя и увидели, как он ушел прочь по берегу реки. А в Таштагольском районе, где за прошлый год было зафиксировано сто подобных обращений, чтобы обезопасить жителей от нежелательной встречи с медведями, работают пять мобильных групп охотников.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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