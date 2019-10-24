Житель Кузбасса пришел на консультацию к приставам с боевым ножом

С ножом, сильно напоминающим боевое оружие непальских воинов-гурхов, явился в Межрайонный отдел судебных приставов житель кузбасского города Прокопьевска.

Гражданин зашел проконсультироваться по поводу возбужденных в отношении него исполнительных производств. И при личном досмотре у мужчины изъяли реплику национального холодного оружия "Кукри" с характерным профилем "крыла сокола" и заточкой по вогнутой грани. В объяснительной прокопчанин, не проявлявший агрессии, написал, что носил нож на заточку по просьбе тещи и просто захватил его с собой. На консультацию незадачливый зять в итоге не попал.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по региону, подобные случаи в практике ведомства все-таки редкость. Намного чаще граждане пытаются пронести запрещенные предметы в здания судов. За 9 месяцев нынешнего года выявлено свыше 11,3 тысячи единиц, 410 из которых - огнестрельное оружие, 200 - газовое и травматическое, 499 - холодное, 5,3 тысячи - боеприпасы, 193 - электрошокеры. Так, в марте 2019-го была предпринята попытка пройти в здание суда с боевыми патронами от пистолета Макарова, а в 2018-м - с метательным оружием - сюрикеном.