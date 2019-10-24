На Ставрополье на реке обнаружили незаконную дамбу

В Красногвардейском районе Ставропольского края на реке Малый Гок во время прокурорской проверки была обнаружена незаконная дамба. По данным ведомства, ее самовольно построил индивидуальный предприниматель.

"Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение Водного кодекса РФ индивидуальным предпринимателем поперек русла реки Малый Гок самовольно возведено гидротехническое сооружение", - говорится в информации пресс-службы прокуратуры Ставрополья.

Как рассказали в прокуратуре, из-за этого строения на реке подтопило берега, изменились ее глубина и ширина. Также были перекрыты естественные пути движения рыбы. Красногвардейский районный суд постановил, что предприниматель должен сам демонтировать дамбу.