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24.10.2019 18:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье на реке обнаружили незаконную дамбу

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Красногвардейском районе Ставропольского края на реке Малый Гок во время прокурорской проверки была обнаружена незаконная дамба. По данным ведомства, ее самовольно построил индивидуальный предприниматель.

Фото: РИА Новости
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"Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение Водного кодекса РФ индивидуальным предпринимателем поперек русла реки Малый Гок самовольно возведено гидротехническое сооружение", - говорится в информации пресс-службы прокуратуры Ставрополья.

Как рассказали в прокуратуре, из-за этого строения на реке подтопило берега, изменились ее глубина и ширина. Также были перекрыты естественные пути движения рыбы. Красногвардейский районный суд постановил, что предприниматель должен сам демонтировать дамбу.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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