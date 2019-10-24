В Ингушетии потушили сильный пожар в здании Росгвардии

В городе Карабулак Республики Ингушетия пожарным удалось справиться с возгоранием на крыше местного тира на территории подразделения Росгвардии.

По информации пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 13.26. После уточнения информации оказалось, что горит здание тира на территории подразделения Росгвардии.

Огонь достаточно быстро распространился по помещению, охватив около 400 квадратных метров. К тушению были привлечены около 20 человек. Локализовать возгорание пожарным удалось достаточно быстро, на это ушло чуть более получаса с момента звонка, и еще около часа потребовалось на то, чтобы полностью ликвидировать открытое горение.

В причинах произошедшего будут разбираться специалисты.