Видео: В Осетии камень весом 1,5 тонны скатился с горы в дом

В Алагирском районе Северной Осетии прямо в дом местной жительницы закатился огромный камень, который слетел с близлежащей горы. Как сообщил телеканал "Осетия-Ирыстон", геологи оценили его вес в полторы тонны.

Теперь частный дом в селе Верхний Зарамаг нуждается в ремонте: кровля разрушена, так как камень угодил прямо в центр строения. Женщина с пожилой матерью, которые жили в доме, вынуждены съехать на время ремонта.

"Есть риск, что обрушения скальной породы в этом районе продолжатся. Ущерб дому нанесен существенный. Нужна какая-то защита от этой опасности", - говорит геолог по опасным процессам минприроды Северной Осетии Елена Корытек.

Между тем, в администрации района отметили, что если дом не был застрахован, материальная помощь вряд ли его хозяевам будет оказана.

"Мы посмотрим, что можно сделать в рамках наших полномочий, как можно помочь", - заявил советник главы Алагирского района Юрий Макиев.