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24.10.2019 17:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подростки подожгли стелу у Вечного огня в Боровичах

Текст: Алексей Михайлов (Новгородская область)
Фото: Администрация Боровичского муниципального района Новгородской области Фото: Администрация Боровичского муниципального района Новгородской области
Фото: Администрация Боровичского муниципального района Новгородской области

Неизвестные вандалы подожгли стелу возле мемориала "Вечный огонь" в Боровичах Новгородской области. Произошедшее зафиксировал объектив уличной камеры, сообщили в администрации Боровичского муниципального района.

Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными

Полицейские выясняют личности вандалов, определяется величина ущерба. По предварительным данным, памятник повредили подростки.

- Загорелись венки, возложенные у мемориала ко Дню Победы и Дню памяти и скорби, - отметил глава районной администрации Игорь Швагирев. - Подростки придвинули их к пламени, это и стало причиной возгорания. Стелу придется демонтировать и устанавливать снова.

Справка "РГ"

Мемориал "Вечный огонь" был установлен в Боровичах в 1975 году. Сейчас этот памятник является главной достопримечательностью городского Парка Победы.

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