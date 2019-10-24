Подростки подожгли стелу у Вечного огня в Боровичах

Неизвестные вандалы подожгли стелу возле мемориала "Вечный огонь" в Боровичах Новгородской области. Произошедшее зафиксировал объектив уличной камеры, сообщили в администрации Боровичского муниципального района.

Полицейские выясняют личности вандалов, определяется величина ущерба. По предварительным данным, памятник повредили подростки.

- Загорелись венки, возложенные у мемориала ко Дню Победы и Дню памяти и скорби, - отметил глава районной администрации Игорь Швагирев. - Подростки придвинули их к пламени, это и стало причиной возгорания. Стелу придется демонтировать и устанавливать снова.

Справка "РГ"

Мемориал "Вечный огонь" был установлен в Боровичах в 1975 году. Сейчас этот памятник является главной достопримечательностью городского Парка Победы.