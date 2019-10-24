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24.10.2019 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости. Причину нападения администратор увидела в том, что зрители снимали представление на фотоаппараты со вспышками.

Фото: iStock
В Карелии медведи стали чаще выходить к населенным пунктам

"РГ" уже сообщала о том, что в карельском городе Олонец во время циркового представления медведь напал на дрессировщика. Другой сотрудник пытался остановить хищника, бил его ногами, но тот не реагировал. Успокоили медведя только электрошокером. Кстати, арена никак не была огорожена от зрителей, а на представлении присутствовало много детей.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. "Аншлаг" зарегистрирован на индивидуального предпринимателя из Пензы. Хотя, как заявила администратор цирка Людмила Мисник, звери принадлежат дрессировщикам.

Никто при нападении хищника не пострадал. Дрессировщик отказался от медицинской помощи. Гастроли цирк продолжит, но из программы исключат номер с медведем.

Следком Карелии в ходе проверки намерен установить все обстоятельства произошедшего, по результатам примет процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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