В Карелии медведи стали чаще выходить к населенным пунктам

В четырех районах Карелии создадут оперативные группы в связи с выходом диких животных к населенным пунктам. Это будут мобильные группы быстрого реагирования, сообщает пресс-служба республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

Ранее, частые появления диких животных зафиксировали в поселках Пиндуши Медвежьегорского района, Ледмозеро Муезерского района, Приморский и Чупа Лоухского района, в окрестностях города Кеми.

Члены мобильных групп будут постоянно патрулировать и круглосуточно дежурить в поселках. В муниципалитетах есть контактные данные действующих охотников и охотинспекторов, которые сразу же отреагируют, если появятся хищники.

Для жителей населенных пунктов чиновники выпустили информационные листовки. В ней указаны телефоны, по которым нужно звонить, если кто-то заметит дикое животное.