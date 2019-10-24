В Карелии возбудили дело после нападения медведя на дрессировщика

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Речь идет о нападении медведя на дрессировщика во время циркового представления.

Как выяснилось, в городе Олонце выступал цирк-шапито "Аншлаг". Он зарегистрирован на индивидуального предпринимателя из Пензы. Во время репризы "Косолапый и садовая тачка" медведь напал на дрессировщика. Второй работник бил зверя ногами, чтобы отогнать от человека, но тот не реагировал. И тогда применили электрошокер.

Как сообщили "РГ" в МВД Карелии, полицейские провели проверку. Все документы направят в Следственный комитет. По информации министерства здравоохранения республики, ни в одно из учреждений никто не обращался по поводу нападения медведя. В Следкоме добавили, что дрессировщик от медицинской помощи отказался. Никто из зрителей не пострадал, хотя арена цирка не имела ограждений, а в зале было много детей.

В ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего, по результатам примут процессуальное решение.