В Коми воры украли входную дверь в квартиру

В городе Усинске в Республике Коми воры украли входную дверь и стиральную машину из квартиры расселенного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Полицейские выяснили, что сначала 34-летний житель Усинска украл и сдал в пункт приема металлолома кабель, который находился на чердаке двухэтажного расселенного барака. Затем он вернулся в дом с двумя подельниками. Злоумышленники похитили стиральную машину и входную дверь в одной из квартир, причинив владельцу имущества ущерб на 15 тысяч рублей.

- Этот дом расселен, но некоторые жильцы еще не успели вывезти из него свое имущество, - пояснили в пресс-службе. - Этим и решили воспользоваться злоумышленники.

Полицейские задержали воров, которые признались в краже кабеля, двери и стиральной машины. Возбуждены уголовные дела.