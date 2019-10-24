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24.10.2019 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми воры украли входную дверь в квартиру

Текст: Алексей Михайлов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В городе Усинске в Республике Коми воры украли входную дверь и стиральную машину из квартиры расселенного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Фото: iStock
В Ульяновске задержали серийного похитителя сковородок

Полицейские выяснили, что сначала 34-летний житель Усинска украл и сдал в пункт приема металлолома кабель, который находился на чердаке двухэтажного расселенного барака. Затем он вернулся в дом с двумя подельниками. Злоумышленники похитили стиральную машину и входную дверь в одной из квартир, причинив владельцу имущества ущерб на 15 тысяч рублей.

- Этот дом расселен, но некоторые жильцы еще не успели вывезти из него свое имущество, - пояснили в пресс-службе. - Этим и решили воспользоваться злоумышленники.

Полицейские задержали воров, которые признались в краже кабеля, двери и стиральной машины. Возбуждены уголовные дела.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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