Задержан подозреваемый в страшном ДТП в Петербурге

Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в котором пострадали восемь человек, задержан в Ярославской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на пешеходном переходе через проспект Лермонтова у Обводного канала. Подозреваемый в перступлении с места аварии скрылся. Он был объевлен в федеральный розыск. Нашли подозреваемого в Ярославской области, где он пытался дать взятку сотруднику ГИБДД.

Как уточнили правоохранители, водитель задержан "в рамках нарушения миграционного законодательства".

Напомним, ДТП на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло в среду около полудня. Серый седан Volkswagen Polo врезался в белый кроссовер Renault Kaptur, который от удара перевернулся. Вследствии этого столкновения оба автомобиля оказались выброшенными на пешеходный переход, где по зеленому сигналу светофора налачи движение пешеходы.

По предварительной информации управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, авария произошла из-за того, что водитель Volkswagen решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе и женщина-водитель Renault.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД").