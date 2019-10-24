Астраханский "пират" выплатит более миллиона рублей штрафа за торговлю

В Кировском районном суде Астрахани вынесен приговор торговцу дисками. Он распространял видеозапись фильма "Тренер", не оформив с правообладателем договор.

Этим он нарушил права обладателя лицензии на 1,2 миллиона рублей, что наказывается по статье о "Нарушении авторских прав".

- За распространение пиратского контента продавцу кино назначили полтора года лишения свободы условно. В пользу правообладателя взыскано 1 200 000 рублей в качестве компенсации материального ущерба, - сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Андрей Хегай.

Приговор вступил в законную силу.