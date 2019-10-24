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24.10.2019 16:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымские ученые изобрели новый способ выявления грибка кожи

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского нашли способ точно определять грибковые кожные заболевания с помощью так называемого компьютерного зрения (обработки изображений компьютером). Об этом со ссылкой на публикацию исследователей в журнале "Applied Optics" сообщает РИА Новости.

По словам авторов статьи, сегодня распознать грибок кожи можно с помощью анализов, требующих много времени. Еще одним способом является люминесцентная диагностика: освещение пораженных участков кожи УФ-лампой (зараженный участок кожи при освещении ультрафиолетом будет светиться). Причем, разные грибковые кожные заболевания светятся по-разному, а определить инфекцию позволяет специальная таблица с болезнями и соответствующими цветами свечения.

Фото: iStock
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В публикации ученые отмечают, что человеческий глаз может не увидеть свечение пораженного участка кожи. К примеру, если площадь зараженного участка кожи очень маленькая или в силу физиологии своего зрения врач может отнести грибковое заболевание не к тому цвету свечения. В связи с этим авторы статьи утверждают, что быстро диагностировать грибок кожи будет возможно с помощью "компьютерного зрения" - обработки изображений.

- Создание подобных технологий во многом обязано появлению и развитию распознаваний образов, которые основаны на инвариантах моментов интенсивности, - рассказал завкафедрой общей физики КФУ Александр Воляр. - Моменты интенсивности будут использованы для обнаружения и дальнейшего анализа зараженных участков кожного покрова. Планируется, что качественный подбор и расчет моментов позволит фиксировать даже незначительные в размерах пораженные участки кожи с четко обозначенными границами, что увеличит точность проведения диагностики кожных заболеваний в реальном масштабе времени, а также поспособствует быстрому и качественному лечению больных.

Цвет и оттенок свечения болезни будут определяться по светлоте, насыщенности и цветовому тону. Светлота и насыщенность помогут установить, насколько данный цвет отличается от монохроматического (чистого) излучения, что в свою очередь позволит определить степень ослабления (разбавления) данного цвета белым и отличить розовый от красного, голубой от синего. Цветовой тон позволит различать основные цвета (красный, зеленый, синий).

Фото: Пресс-служба КФУ
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По словам ученых, для определения цвета свечения грибкового заболевания основные цвета планируется разбивать на оттенки по яркости: от темного к светлому. Каждой градации яркости присваивается цифровое значение. За счет этого определяется трехмерное цветовое координатное пространство, внутри которого каждый цвет представляется точкой.

Созданное устройство предполагается применять для экспресс-диагностики грибковых кожных заболеваний в школах и детских садах. Также его алгоритм эффективен в системах распознавания лиц на массовых мероприятиях.

По мнению создателей, результаты исследования могут иметь большое значение для развития теоретических вопросов и решения проблем по использованию современной сингулярной оптики и компьютерных технологий в области медицинской диагностики.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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