Крымские ученые изобрели новый способ выявления грибка кожи

По словам авторов статьи, сегодня распознать грибок кожи можно с помощью анализов, требующих много времени. Еще одним способом является люминесцентная диагностика: освещение пораженных участков кожи УФ-лампой (зараженный участок кожи при освещении ультрафиолетом будет светиться). Причем, разные грибковые кожные заболевания светятся по-разному, а определить инфекцию позволяет специальная таблица с болезнями и соответствующими цветами свечения.

В публикации ученые отмечают, что человеческий глаз может не увидеть свечение пораженного участка кожи. К примеру, если площадь зараженного участка кожи очень маленькая или в силу физиологии своего зрения врач может отнести грибковое заболевание не к тому цвету свечения. В связи с этим авторы статьи утверждают, что быстро диагностировать грибок кожи будет возможно с помощью "компьютерного зрения" - обработки изображений.

- Создание подобных технологий во многом обязано появлению и развитию распознаваний образов, которые основаны на инвариантах моментов интенсивности, - рассказал завкафедрой общей физики КФУ Александр Воляр. - Моменты интенсивности будут использованы для обнаружения и дальнейшего анализа зараженных участков кожного покрова. Планируется, что качественный подбор и расчет моментов позволит фиксировать даже незначительные в размерах пораженные участки кожи с четко обозначенными границами, что увеличит точность проведения диагностики кожных заболеваний в реальном масштабе времени, а также поспособствует быстрому и качественному лечению больных.

Цвет и оттенок свечения болезни будут определяться по светлоте, насыщенности и цветовому тону. Светлота и насыщенность помогут установить, насколько данный цвет отличается от монохроматического (чистого) излучения, что в свою очередь позволит определить степень ослабления (разбавления) данного цвета белым и отличить розовый от красного, голубой от синего. Цветовой тон позволит различать основные цвета (красный, зеленый, синий).

По словам ученых, для определения цвета свечения грибкового заболевания основные цвета планируется разбивать на оттенки по яркости: от темного к светлому. Каждой градации яркости присваивается цифровое значение. За счет этого определяется трехмерное цветовое координатное пространство, внутри которого каждый цвет представляется точкой.

Созданное устройство предполагается применять для экспресс-диагностики грибковых кожных заболеваний в школах и детских садах. Также его алгоритм эффективен в системах распознавания лиц на массовых мероприятиях.

По мнению создателей, результаты исследования могут иметь большое значение для развития теоретических вопросов и решения проблем по использованию современной сингулярной оптики и компьютерных технологий в области медицинской диагностики.