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24.10.2019 17:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названа лучшая инклюзивная школа России

Текст: Ксения Колесникова

Завершился конкурс "Лучшая инклюзивная школа России". В этом году главный приз взяла школа №3 городского округа г. Михайловка Волгоградской области. А лучшим инклюзивным учреждением для дошкольников стал Детский сад № 7 "Созвездие" г. Чебоксары. Всего в финале приняли участие 40 образовательных организаций из 31 региона России.

Что такое инклюзия? Она предполагает, что вместе с обычными ребятами учатся и дети с особыми образовательными потребностями. Вот только условия для полноценного инклюзивного обучения есть только в каждой четвертой школе.

Фото: www.bellmuseum.ru
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- Труд педагога инклюзивного образования формирует не только личность ребенка с особыми образовательными потребностями, он распространяется на всех детей, прививая доброту и отзывчивость, - заявила министр просвещения Ольга Васильева. - В группе, классе, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, всегда можно наблюдать, как раскрывается милосердие, внимание к каждому человеку, умение прийти на выручку.

В школе №3 городского округа г. Михайловка Волгоградской области треть всех обучающихся - это дети-инвалиды, дети с особыми потребностями: с ДЦП, с нарушениями слуха и другими патологиями. Здесь есть пандусы и даже мобильный гусеничный подъемник для колясочников. Оборудована сенсорная комната, есть специальные тренажеры… Но дело, конечно, не только в этом: здесь отличные педагоги, есть психологи и логопеды. Они могут выстроить индивидуальный учебный план с учетом особенностей ученика.

А еще здесь всех ребят знакомят с профессиями, уже в 10-м классе есть углубленная трудовая подготовка по специальностям: ландшафтный дизайн, облицовщик-плиточник, швейное дело.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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