В Евпатории протестируют новейший трамвай "Уралтрансмаша"

Эта модель представляет собой новейшую разработку: одновагонный трамвай с возможностью хода в составе поезда.

- Для этого трамвая конструкторы завода разработали новую поворотную тележку, - рассказали на предприятии. - Примененные в ней решения позволяют вагону двигаться по неровным рельсовым путям, полностью сглаживая стыковые удары, обеспечивая плавность и бесшумность хода, гася вибрацию. В ней применены отечественные компоненты.

В пресс-службе отметили, что трамвай выполнен по частично низкопольной схеме: доля низкого пола составляет 40 процентов.

- Трамвай полностью отвечает требованиям программы "Доступная среда", обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных категорий граждан в городских условиях, - подчеркнули на "Уралтрансмаше". - Также вагон удобен для перевозки пожилых людей и пассажиров с детскими колясками.

В пресс-службе уточнили, что после прохождения полного цикла испытаний и получения акта модель запустят в серийное производство.

В комментарии "РГ" директор евпаторийского "Трамвайного управления имени Ивана Пятецкого" Михаил Клещенок пояснил, что речь идет об опытном образце узкоколейного трамвая.

- Наши коллеги решили провести опытную техническую эксплуатацию на линиях города Евпатории, - рассказал он. - Согласно договору, испытания рассчитаны на три месяца. Так, на образце установят приборы, которые замеряют различные параметры, он будет загружаться и так далее.

Клещенок отметил, что новую модель трамвая можно будет использовать для перевозок пассажиров только после ее госприемки.

Ранее Александр Потапов, генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод", в которую входит АО "Уралтрансмаш", сообщил "Интерфаксу", что с 2020 года "Уралтрансмаш" планирует начать серийное производство трамваев для европейской колеи (шириной 1 метр). Метровая колея на трамвайных линиях распространена в том числе в Европе. В России ее используют в трех городах: Евпатории, Калининграде и Пятигорске. В основном же в РФ используется трамвайная колея шириной 1520 миллиметров.

Потапов уточнил, что интерес к новой модели "Уралтрансмаша" наблюдается и со стороны европейских заказчиков. Сейчас обсуждается возможность поставки трамвайных вагонов в Сербию.