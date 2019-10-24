В Туапсинском районе выявили 200 незаконных размещений линий связи на ЛЭП

В ходе проверок в Туапсинском районе специалистами Сочинского филиала "Россети Кубань" выявлен 221 факт самовольного размещения провайдерами и сторонними организациями волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах ЛЭП.

Для урегулирования вопроса по заключению договора размещения ВОЛС на законных основаниях компанией "Россети Кубань" ведется претензионно-исковая работа. По ряду дел уже вынесены положительные судебные решения на взыскание сумм неосновательного обогащения за фактическое пользование объектами электросетевого хозяйства с владельца незаконно размещенного оборудования, а также расходов по его демонтажу.

Подвес проводов на опорах воздушных ЛЭП без согласования с сетевой компанией и получения технических условий не только является нарушением ее имущественных прав, но и может стать причиной аварийных ситуаций и несчастных случаев. Энергетики предупреждают о недопустимости подобных действий и призывают собственников обращаться в сетевую компанию для создания условий безопасного производства работ по демонтажу.

- Нарушители не только рискуют собственной жизнью, но и ставят под угрозу жизнь и здоровье всех находящихся рядом людей. Даже после обрыва электрический провод может оставаться под напряжением - в этом случае попасть под действие тока можно в радиусе 8-10 метров. Как собственники ЛЭП, мы не можем и не имеем права оставлять без внимания подобные факты, - отмечает первый заместитель генерального директора - директор Сочинского филиала "Россети Кубань" Эдгар Армаганян.

Подниматься на опоры воздушных линий, самовольно проникать в электроустановки, трансформаторные подстанции - запрещено категорически. Официальная статистика гласит: каждая вторая электротравма в электроустановках напряжением выше 1000 вольт заканчивается гибелью людей. Не согласованные с энергетиками работы на опорах высоковольтных линий недопустимы!

При отсутствии обращений собственников по поводу согласованного демонтажа все волоконно-оптические линии связи, самовольно размещенные на опорах ЛЭП компании "Россети Кубань", будут демонтированы силами сетевой организации. Это необходимо для защиты электрооборудования и для надежного электроснабжения потребителей.

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