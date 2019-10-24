Свердловчанка скончалась от инсульта на отдыхе в Турции

Туристка из Свердловской области во время занятий аквааэробикой на отдыхе в Турции потеряла сознание. Женщину доставили в местную больницу и сделали операцию, но вскоре пациентка умерла.

По информации родных погибшей, клиника выставила им счет на оказанную помощь в размере десяти тысяч долларов. Несмотря на то, что поставленный диагноз (инсульт) попадает в число исключений, страховая компания оплатит счет за лечение и поможет перевезти тело на родину, сообщает РИА Новости.

- С учетом того, что заболевание протекало скрыто, застрахованная не могла предполагать последствий своего состояния и предупредить их наступление, страховщик принял решение оплатить в полном объеме расходы на ее госпитализацию и возвращение тела на родину. Полученный медицинский отчет подтверждает, что турецкие врачи боролись за жизни женщины, - рассказали в пресс-службе компании "РЕСО-Гарания".

По договору, страховая сумма составляла 30 тысяч евро, этих денег хватит на оплату всех процедур.