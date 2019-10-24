Тюменские офтальмологи помогли девочке, которая не могла смотреть вверх

Редкую форму косоглазия у пятилетней девочки удалось исправить тюменским офтальмологам.

"При этой патологии человек не может поднять глаза вверх из-за аномалии сухожилия верхней косой мышцы. Заболевание может быть как врожденным, так и приобретенным из-за травмы или воспаления", - пояснила официальный представитель ГБУЗ ТО ОКБ №2 Анастасия Дембицкая.

В результате ювелирно проведенной операции врачи восстановили подвижность глазных яблок, и теперь маленькой жительнице Ямала не нужно поворачиваться всем телом в ту сторону, куда она хочет посмотреть.

Кстати

Тюменские офтальмологи планируют внедрить новую, максимально не травматичную, методику при операциях на глазах - бескровное рассечение тканей. "Такие технологии стимулируют регенерацию поврежденных тканей и останавливают воспалительные процессы. Необходимое оборудование у нас есть", - рассказала Надежда Ашихмина, заведующий детским офтальмологическим отделением больницы.