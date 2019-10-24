Тюменские онкологи рискнули и спасли пациентку с кровотечением и опухолью

Рискованную операцию провели тюменские онкохирурги пациентке, которая поступила к ним с кровотечением и опухолью. "Из-за выявленной тромбоэмболии операция казалась невозможной. Но действовать нужно было немедленно, так как была угроза жизни пациентки", - сообщили в пресс-службе многопрофильного клинического медцентра.

История попадания тюменки на операционный стол началась несколько месяцев назад. Женщина заметила у себя кровянистые выделения, но сразу к врачам не пошла. Госпитализировали ее уже в тяжелом состоянии: с сильным кровотечением, критически низким гемоглобином, тромбозом ног и тромбоэмболией легочной артерии.

Новообразование в матке требовало срочного хирургического вмешательства, но из-за тромбоэмболии делать это было опасно.

"Злокачественная опухоль вырабатывает факторы, которые способствуют повышению свертывания крови, что приводит к венозным тромбозам. Это является противопоказанием к операции и требует терапии. Но так как у женщины было сильное кровотечение, мы не могли назначить ей препараты, разжижающие кровь. Совместно с онкогинекологами мы пошли на риск и приняли решение оперировать пациентку по жизненным показаниям", - рассказала Татьяна Куцева, завотделением анестезиологии и реаниматологии.

Операция прошла успешно. Лечащий врач пациентки говорит, что прогноз лечения благоприятный, хотя она и запустила болезнь. Сейчас женщине предстоит химиолучевое лечение. Специалисты не исключают полное излечение от рака.