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24.10.2019 13:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюменские онкологи рискнули и спасли пациентку с кровотечением и опухолью

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рискованную операцию провели тюменские онкохирурги пациентке, которая поступила к ним с кровотечением и опухолью. "Из-за выявленной тромбоэмболии операция казалась невозможной. Но действовать нужно было немедленно, так как была угроза жизни пациентки", - сообщили в пресс-службе многопрофильного клинического медцентра.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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История попадания тюменки на операционный стол началась несколько месяцев назад. Женщина заметила у себя кровянистые выделения, но сразу к врачам не пошла. Госпитализировали ее уже в тяжелом состоянии: с сильным кровотечением, критически низким гемоглобином, тромбозом ног и тромбоэмболией легочной артерии.

Новообразование в матке требовало срочного хирургического вмешательства, но из-за тромбоэмболии делать это было опасно.

"Злокачественная опухоль вырабатывает факторы, которые способствуют повышению свертывания крови, что приводит к венозным тромбозам. Это является противопоказанием к операции и требует терапии. Но так как у женщины было сильное кровотечение, мы не могли назначить ей препараты, разжижающие кровь. Совместно с онкогинекологами мы пошли на риск и приняли решение оперировать пациентку по жизненным показаниям", - рассказала Татьяна Куцева, завотделением анестезиологии и реаниматологии.

Операция прошла успешно. Лечащий врач пациентки говорит, что прогноз лечения благоприятный, хотя она и запустила болезнь. Сейчас женщине предстоит химиолучевое лечение. Специалисты не исключают полное излечение от рака.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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