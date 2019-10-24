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24.10.2019 14:11
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Россия станет почетным гостем на международной конференции по обмену экспертами

Россия станет почетным гостем 18-й Китайской международной конференции экспертов, рассказали на церемонии запуска проекта в инновационном центре "Сколково" в Москве. Организаторами выступят Министерство науки и техники КНР и Министерство науки и высшего образования РФ, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Россия примет участие в качестве главного гостя. Свои научно-технические достижения презентуют российские вузы, НИИ, специализированные организации, профильные предприятия и т.д. В рамках конференции пройдет Китайско-российский форум научно-технических инноваций.

Советник отдела по делам науки и техники посольства КНР в России Чжэн Шиминь напомнил присутствующим, что в июне с.г. председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин подписали Совместное заявление и объявили о развитии китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху. В сентябре премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев также совместно заявили о налаживании долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества по реализации крупных проектов в таких сферах, как исследование Луны и дальнего космоса, создание ракеты-носителя, разработка технологий дистанционного зондирования и низкоорбитальных спутников связи и др.

По словам замдиректора департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Виктора Смирнова, в последние годы страны непрерывно расширяют контакты в области научно-технических инноваций. Китай - важнейший партнер России в области обмена талантливыми специалистами.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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