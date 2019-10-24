Российские С-400 впервые переброшены в Европу для учений

Новости

Матвиенко предложила доработать правила госзакупок для социального питания 14:13
В затерянном городе найден троянский объект 14:10
На Урале сконструируют цифровой ГОК будущего 14:09
Пожилой тюменец скончался в холле поликлиники 14:04
Премьеры ЕАЭС подпишут соглашение об операциях с драгметаллами 13:58
Младенческая смертность в Подмосковье снизилась вдвое 13:57
Чеченские водители наезжают самые большие пробеги 13:55
Матвиенко поддержала инициативу об ответственности банков при госзакупках 13:53
Ратифицировано соглашение в рамках СНГ на случай ядерных аварий 13:51
Мэром Симферополя захотели стать девять человек 13:50
Тюменские онкологи рискнули и спасли пациентку с кровотечением и опухолью 13:43
В Перми пройдет юбилейный конгресс ученых-юристов 13:40
Сечин: Спрос на нефть будет расти 13:39
Госдума согласилась с непризнанием комиссии в рамках Женевских конвенций 13:37
В Бурунди готовы поставлять африканский кофе в Крым 13:37
Грузия передала России хакера Ярослава Сумбаева 13:34
Сбербанк прокомментировал информацию об утечке данных клиентов 13:31
Южноуралец засудил соседку за курение на лоджии 13:31
Чеченские водители больше всех в России ездят за рулем 13:31
В Московском регионе объявили "желтый" уровень опасности из-за тумана 13:27
Астраханский "пират" выплатит более миллиона рублей штрафа за торговлю 13:27
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей 13:27
В Египте российских зенитчиков переоденут в шорты 13:26
Мосгорсуд продлил сестрам Хачатурян запрет на ночные прогулки 13:25
В Окленде пожарные третий день не могут потушить офисное здание 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
24.10.2019 12:46
Рубрика: Власть

Российские С-400 впервые переброшены в Европу для учений

Текст: Иван Петров
Зенитный ракетный дивизион С-400 "Триумф" и зенитная ракетно-артиллерийская батарея "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России доставлены в Сербию. Об этом в четверг сообщили в министерстве обороны России. Военные уточнили, что российские оружейные комплексы "впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства".
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Доставка осуществлялась по воздуху - военно-транспортными самолетами. Учение, в котором примут участие российские военнослужащие и указанное вооружение, называется "Славянский щит - 2019". Это будет уже второй этап совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне. Он продлится в период с 23 по 29 октября 2019 года на территории Сербии. Первый этап учения прошел в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Громкий сигнал: на Западе оценили визит Ту-160 в ЮАР

Согласно сообщению военного ведомства, дивизион российских С-400 и батарея самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" в рамках учения будут развернуты на территории сербской авиабазы "Батайница". Вооружения войдут в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, задачей которой станет отработка практических действий по противовоздушной обороне охраняемого района. "Кроме того российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника. Это будет сделано в процессе несения совместного боевого дежурства по ПВО", - пояснили военные.

Напомним, российско-сербское учение "Славянский щит - 2019" проводится в первый раз и состоит из двух этапов. В ходе учения отрабатываются вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО ВКС России и военно-воздушных сил ПВО Республики Сербия.

Справка "РГ"

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения. Система предназначена для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.Комплекс может применяться ночью и днем в любых физико-географических, а также погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии.

ЗРПК "Панцирь-С" - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Состояние богатейшей женщины России составило 1,2 миллиарда долларов
СМИ назвали российский "секрет обеспечения мира"