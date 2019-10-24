СМИ назвали российский "секрет обеспечения мира"

Китайское издание Sohu объяснило, почему США боятся атаковать Россию. По версии СМИ, нападение не происходит благодаря наличию у РФ стратегических ядерных сил, так называемого "секрета обеспечения мира".

В статье говорится, что российские наземные, морские и воздушные стратегические ядерные силы пребывают в полной боевой готовности, что "вынуждает американцев держать порох сухим". Согласно материалу, главенствующую роль среди ядерного вооружения РФ занимают ракеты наземного базирования.

Своими учениями "Гром-2019" Москва подтвердила гарантию своей безопасности, пишет издание. Напомним, в стрельбах участвовали подводные лодки, надводные корабли, самолеты дальней авиации, а также комплексы "Ярс" и "Искандер". Целью маневров была проверка систем боевого управления, все выпущенные ракеты успешно поразили заданные мишени на полигонах и подтвердили свои характеристики. В учениях "Гром" участвовали около 12 тысяч солдат и офицеров, 213 пусковых установок стратегических ядерных сил, более сотни самолетов и вертолетов (в том числе пять дальних бомбардировщиков-ракетоносцев), а также 15 кораблей и пять субмарин.

"В ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России", - подытожил автор статьи.