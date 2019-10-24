Суд отказал Полу Уилану в отводе прокурора и судьи

В четверг в Лефортовском суде Москвы проходит заседание по вопросу продления ареста Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже.

На слушаниях Пол Уилан заявил о двух ходатайствах. Он попросил об отводе прокурора, поскольку тот якобы не рассматривает его жалобы, передает РИА Новости. Судья отказал в удовлетворении этой просьбы.

После этого Пол Уилан потребовал самоотвода судьи, обвинив его в необъективности. Это ходатайство также было отклонено, поскольку суд не усмотрел для этого оснований, предусмотренных законом.

Напомним, в конце прошлого года Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании гражданина США Уилана при проведении шпионской акции 28 декабря в Москве. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Его защита подтвердила, что при задержании сотрудниками ФСБ у американца были обнаружены сведения, содержащие гостайну.