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24.10.2019,  
13:58
Текст:  Алексей Моисеев

Танк Tiran: как Израиль усилил армию за счет трофейных Т-54, Т-55 и Т-62

В Армии обороны Израиля долгое время на вооружении находились советские танки Т-54, Т-55 и Т-62. Разумеется, СССР и его союзники не поставляли эту технику, она была захвачена в ходе боевых действий. Например, после войны 1967 года трофеями израильтян стали почти четыре сотни " пятьдесят четвертых" и "пятьдесят пятых".

Часть их них была принята на вооружение, а часть служила своеобразными донорами запасных частей. Всего в войска попало около полутора сотен таких машин, получивших обозначение TI-67 Tiran.

На них установили новые средства связи, американские пулеметы. Позже штатную 100-мм пушку стали заменять на 105-мм, аналогичную тем, которые были тогда на танках производства США и Великобритании.

Эти трофеи применялись в различных стычках в районе Суэцкого канала, продолжавшихся с 1967 по 1970 год.

Затем их задействовали в октябрьской войне 1973 года. По разным данным, в тех боях было потеряно не более десятка таких машин. В то же время в ходе широкомасштабных сражений израильтянам удалось снова захватить большое количество танков, в том числе Т-62.

Фото: U.S. military / wikimedia.org
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"Шестьдесят вторые" тоже подогнали под стандарты АОИ, но мощные 115-мм пушки решили не менять. Эти машины буквально до недавнего времени еще не были полностью сняты с вооружения.

Одновременно на базе Т-54 и Т-55 создали тяжелые бронетранспортеры "Ахзарит".

Небольшое количество поставили за рубеж, в частности в Уругвай. Причем туда попала модификация, оборудованная динамической защитой. Судя по материалам в Сети, военные этого латиноамеринского государства продолжают и сейчас эксплуатировать данную боевую технику.

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