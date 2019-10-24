В НАТО обсудят идею Германии о международной зоне безопасности в Сирии

Идея министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международной зоны безопасности в Сирии будет обсуждаться на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в четверг и пятницу. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Ожидаю, что министр обороны поделится своими предложениями со всеми союзниками, будем обсуждать это на встрече", - цитирует РИА Новости Столтенберга. Он также сообщил, что на днях говорил с Крамп-Карренбауэр, которая уже поделилась своим взглядом на ситуацию на севере Сирии.

Ранее министр обороны Германии предложила создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией, которая будет контролироваться международными силами при участии Москвы и Анкары. Ее цель - деэскалация ситуации, продолжение конституционного процесса в Сирии и борьбы с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").