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Вдохновением для создания новой тематической коллекции французского дома Van Cleef & Arpels послужила пьеса Шекспира "Ромео и Джульетта".
Серьги Bud of Love. Брошь Balcone. Браслет Lovers’ path с тремя колумбийскими изумрудами символизирует надежду Ромео и Джульетты. Серьги Bud of Love. Брошь Balcone. Браслет Lovers’ path с тремя колумбийскими изумрудами символизирует надежду Ромео и Джульетты.
Серьги Bud of Love. Брошь Balcone. Браслет Lovers’ path с тремя колумбийскими изумрудами символизирует надежду Ромео и Джульетты.

Судьба молодых влюбленных вновь решается в Вероне, воссозданной из драгоценных камней, где изумрудные сады хранят все секреты. Вечная любовь находит выражение в высоком ювелирном искусстве. Коллекция, включающая более 100 уникальных украшений, предлагает взглянуть на сюжет "Ромео и Джульетты" с иной точки зрения.

Сцена на балконе, сады и архитектура Вероны, костюмы эпохи Ренессанса - все это вновь оживает в ювелирных изделиях. Игра объемов, ракурсов и рельефов достигается благодаря использованию различных типов огранки и закрепки камней, взаимодействию геометрических форм и изгибов. Драгоценные камни говорят на языке чувств: рубины в невидимой оправе выражают пылкость, бриллианты - чистоту, а колумбийские изумруды - глубину любви.

Доминирующие в цветовой палитре коллекции красные и синие тона символизируют гербы двух семей - Капулетти и Монтекки. Сочетание этих двух оттенков - лиловый цвет - служит олицетворением страстного чувства, связавшего навеки двух юных влюбленных. Зеленый же говорит о надежде, переполняющей их сердца.

Красный и синий - цвета Капулетти и Монтекки, слияние превращает их в лиловый

Пара брошей Romeo and Juliet - одно из самых выразительных украшений фигуративного дизайна в коллекции. Склонившаяся фигура Ромео напоминает о куртуазной традиции средневековой литературы. Ромео делает говорящий жест - протягивает Джульетте букет лиловых цветов.

Он одет в костюм искусной работы: синяя туника выполнена из сапфиров и лазурита, гольфы - из белого золота с лаковым покрытием черного цвета, плащ из отполированного до зеркального блеска золота, который крепится к одежде пряжкой из желтого бриллианта. Смелость и решительность в образе Ромео подчеркивает гравированная шпага с бриллиантовой инкрустацией, а рыцарское благородство находит отражение в его позе.

Дом Van Cleef & Arpels рассказывает историю языком украшений

Изящная фигура Джульетты обращена к Ромео: героиня предстает в платье из полированного золота, украшенном объемным орнаментом с инкрустациями из оранжевых сапфиров, гранатов, рубинов и бриллиантов. Ее головной убор и туфли гармонируют с оформлением платья.

Любовь всегда была одной из главных тем украшений Van Cleef & Arpels. Возникший благодаря счастливому союзу Эстель Арпельс и Альфреда Ван Клифа, дом всегда воспевал нежные чувства, соединяющие два сердца.

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