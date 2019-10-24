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Звезда "Безумцев" Кристина Хендрикс разводится с мужем-актером

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    24.10.2019, 10:57
Текст:   Олег Усков

Артистическая чета Кристина Хендрикс / Джеффри Аренд объявили о расставании после двенадцати лет отношений и десятилетнего официального брака.

44-летняя Хендрикс, Джоан Холлоуэй из сериала "Безумцы" и её 41-летний муж, киноактер и актер озвучки Джеффри Аренд, опубликовали на своих аккаунтах в социальных сетях заявления, суть которых в том, что было, конечно, хорошо и весело - любовь была, но теперь пути артистов расходятся. И дальше они намерены двигаться поодиночке. Но с уважением друг к другу.

А поскольку детей пара не нажила, впредь им предстоит лишь совместная опека над двумя собаками.

Теперь актеры просят уважать их право на "личное пространство".

Хендрикс и Аренд начали встречаться в 2007 году, поженившись через два года.

Помимо роли в "Безумцах", неоднократная лауреат "Эмми" Хендрикс известна по сериалам "Гнилые времена", "Скорая помощь", "Стальная звезда", фильмам "Драйв" и "Плохой Санта 2".

Аренд в первую очередь известен как доктор Гросс из сериала "Следствие по телу".

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