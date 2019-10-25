Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение берлинской "Альбе" в выездном матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра, прошедшая в пятницу в Берлине, закончилась со счетом 82:66 (17:15, 22:19, 22:8, 21:24) в пользу гостей. В составе армейцев самым результативным стал Майк Джеймс, набравший 22 очка.

ЦСКА выиграл четвертый матч подряд со старта регулярного чемпионата Евролиги и вместе с "Барселоной" делит лидерство в турнирной таблице. В следующем туре 30 октября команда Димитриса Итудиса примет греческий "Олимпиакос".