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Рубрика: Спорт

ЦСКА одержал четвертую победу подряд на старте Евролиги, обыграв "Альбу"

Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение берлинской "Альбе" в выездном матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Баскетболист ЦСКА Майк Джеймс. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Баскетболист ЦСКА Майк Джеймс. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Баскетболист ЦСКА Майк Джеймс. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Олег Пекарь/ БК "Химки"
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Игра, прошедшая в пятницу в Берлине, закончилась со счетом 82:66 (17:15, 22:19, 22:8, 21:24) в пользу гостей. В составе армейцев самым результативным стал Майк Джеймс, набравший 22 очка.

ЦСКА выиграл четвертый матч подряд со старта регулярного чемпионата Евролиги и вместе с "Барселоной" делит лидерство в турнирной таблице. В следующем туре 30 октября команда Димитриса Итудиса примет греческий "Олимпиакос".

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