ФАС получила допматериалы по делу Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от американской компании Apple дополнительные материалы по делу, связанному с рынком приложений для IOS. Об этом журналистам сообщил руководитель ведомства Игорь Артемьев в кулуарах форума "Антимонопольное регулирование в России", организованном газетой "Ведомости".

"Поступали дополнительные разъяснения, я с ними знаком", - сказал Артемьев.

По его словам, ФАС планирует провести серию внутренних совещаний, в ходе которых оценит представленные Apple дополнительные материалы.

"Многое из того, что мы не знали раньше, мы узнали из разъяснений Apple", - уточнил глава ФАС.

Дело в отношении Apple было возбуждено в начале августа. Поводом для него стало заявление "Лаборатории Касперского", которая пожаловалась на действия американской компании на рынке приложений для iOS.

Речь шла о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия программы "Лаборатории Касперского" лишилась существенной части функционала. Одновременно Apple вывела на рынок в iOS 12 собственное приложение Screen Time с аналогичными функциями.