Кремль не подтвердил планы отключать связь с другими государствами

Нет решений отключить связь с рядом стран для борьбы с телефонным терроризмом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто никакую связь не отрубает. Здесь излюбленный гипертрофированный подход иногда в информационных потоках. Никто пока никакие страны не отрубает. Об этом речи не идет", - сказал журналистам Песков, комментируя сообщения СМИ о возможном отключении связи с другими государствами за телефонный терроризм.

"Мы с вами неоднократно становились свидетелями телефонного хулиганства и терроризма, которые фактически угрожают и вносят дискомфорт в жизни тысяч людей", - сказал также представитель Кремля. "Очевидна настоятельная необходимость принятия мер... Все остальное, как это будет осуществляться, - это не мне нужно комментировать, а специалистам", - добавил он.

"Нет конкретных принятых решений. Когда они будут, тогда будут даны экспертные пояснения. В данном случае администрации президента было бы неправильно это с технической и технологической точек зрения комментировать", - заключил представитель Кремля.

Напомним, что о соответствующих планах сообщило издание РБК со ссылкой на источники: якобы ФСБ может получить право на 180 дней блокировать трафик в направлении стран, с территории которых будут звонки с ложными сообщениями о терактах.