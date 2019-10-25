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Рубрика: В мире

Лавров: РФ учтет присутствие НАТО в Норвегии при военном планировании

Текст: Диана Ковалева

Москва будет учитывать рост масштабов присутствия НАТО в Норвегии при военном планировании. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Мы с озабоченностью смотрим, как, на норвежской территории в том числе, укрепляется качественно и количественно присутствие НАТО. Это касается и модернизации аэродромов под нужды Североатлантического альянса, это касается и модернизации портовых терминалов для приема американских атомных подводных лодок. Уже несколько сотен военнослужащих США здесь находятся, и британцы тоже, по-моему, планируют здесь расположиться. Естественно, мы должны учитывать это в нашем военном планировании, чтобы эти угрозы не материализовались", - заявил Лавров на встрече со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.

Он также подчеркнул, что Москва делает лишь минимум от тех действий, которые нужны ей для того, чтобы чувствовать себя "спокойно".

Глава российского внешнеполитического ведомства сейчас находится в Норвегии для участия в торжествах, посвященных 75-летию освобождения Красной Армией Восточного Финнмарка от нацистской оккупации.

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