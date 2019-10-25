Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ РФ

На этой неделе российские истребители 11 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России. Такую информацию озвучило Министерство обороны РФ.

По его данным, за этот период разведку провел 19 летательный аппарат, пишет газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Отмечается, что благодаря профессиональным действиям российских летчиков, воздушное пространство страны нарушено не было.

В последние дни отмечается особый интерес западных разведок к нашим западным рубежам. Так, на прошлой неделе разведку у границ РФ провели 23 летательных аппарата.