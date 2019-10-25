Новости

Моника Беллуччи поделилась чувственным архивным фото 12:52
В понедельник в московских школах вместо звонка зазвучит музыка 12:51
Мадуро: Переворот в Боливии пытаются совершить те же силы, что в Венесуэле 12:49
Водитель Tesla сгорел в машине из-за сбоя систем 12:27
Трехмерная графика опровергла популярную теорию о Марсе 12:22
ЦАР изучает возможность создания российской военной базы 12:16
Первый Ту-22М3М выполнил 18 полетов в ходе испытаний 12:07
В Башкирии при пожаре в доме погибла девятилетняя девочка 12:05
В Феодосии реставраторы Дачи Стамболи нашли деньги Врангеля 12:00
Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни 12:00
Беспилотник с неизвестным веществом на борту сбили в ЛНР 11:58
В Пулково задержали гражданина США, разыскиваемого за сбыт наркотиков 11:51
Обнаружен неожиданный врачебный ресурс, от которого зависит успех лечения 11:47
В Кузбассе спасли пациентку с опухолью, проросшей из головы в шею 11:45
На Украине ввели в оборот новую банкноту 11:43
Земан посоветовал чешской контрразведке не выискивать "русских шпионов" 11:42
Фото: Haval F7x начали поступать к дилерам 11:39
Объявлены финалисты премии Urban Awards 2019 11:24
Лукашенко: Беларусь всегда будет надежным партнером для Казахстана 11:16
Новая Hyundai Sonata пропишется в России 11:12
Патрушев: В этом году в Сибири было предотвращено четыре теракта 11:10
В Австралии навсегда закрыли для туристов скалу Улуру 11:01
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 10:58
В Малайзии запретили комикс за пропаганду коммунизма 10:54
Суд арестовал переехавшего пенсионерку жителя Ангарска 10:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
25.10.2019 11:47
Рубрика: Общество

Обнаружен неожиданный врачебный ресурс, от которого зависит успех лечения

Текст: Наталья Панасенко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Если врач убежден в действенности лекарственного препарата, в эффективности лечения, эта уверенность транслируется пациенту в том числе и невербальными средствами. Новое исследование ученых из Дартмутского колледжа (США) показало, что клинические результаты зависят и от выражения лица врача, малейшие изменения в котором пациенты легко улавливают и интерпретируют.

Даже плацебо может запустить физиологически измеримые изменения, если лечащий врач считает его действенным средством. И ожидание эффективного лечения само по себе может привести к значительному облегчению симптомов. При этом существенное значение для эффекта плацебо имеет не только вера пациента. Как пишут авторы исследования в журнале Nature Human Behavior, движение губ, бровей лечащего врача, интонация и сила зрительного контакта могут повлиять на успех терапии.

Фото: Егор Ефремов/РИА Новости
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона

Команда Люка Чанга поставила перед собой задачу - изучить эффект передачи невербальных факторов от врача к пациенту и выяснить, чем различается общение "эффективных врачей по сравнению с менее эффективными".

Для этого они провели серию экспериментов, в которых участвовали 194 добровольца. У части из них была роль "доктор", у другой - "пациент".

У "пациентов" на предплечьях были установлены электроды, которые, нагреваясь до 47 градусов, вызывали болезненное ощущение. Затем "доктору" давали один из двух видов успокаивающего крема. При этом авторы исследования говорили, что один из кремов - термедол, лекарственное средство от ожогов, обладающее сильным обезболивающим эффектом, а другой - подделка. На самом деле оба крема были обычным вазелином, но в разных упаковках.

Причем "врачам" не только представили термедол как лекарственное средство, но и позволили испытать его эффективность на себе: им, как и "пациентам", тоже нагрели предплечье, а затем помазали кремом поврежденную кожу. "Врачи" действительно почувствовали уменьшение боли после применения крема, правда, они не знали, что руку им нагревали не до 47 градусов, а лишь до 43.

Фото: iStock
Назван эффективный способ снизить риск инсульта

Ход эксперимента фиксировался скрытой камерой, подключенной к системе искусственного интеллекта, запрограммированной для интерпретации выражения лица "пациента" на боль (движения губ, бровей, носа). Кроме того, психофизиологическое возбуждение "пациента", которому наносили "сильный обезболивающий крем", фиксировали датчики, прикрепленные к коже.

По утверждению "пациентов", "врачи", лечившие их так называемым термедолом, были более опытными, казались им чуткими, сопереживающими.

Авторы исследования утверждают, что едва уловимые невербальные факторы "могут оказывать большое влияние на переносимость боли" и надеются, что их работа станет стимулом к изучению немедикаментозных механизмов ее облегчения.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦАР изучает возможность создания российской военной базы
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Украинский чиновник заявил о необходимости транзита российского газа
Генконсульство РФ предупредило о новых протестных акциях в Гонконге