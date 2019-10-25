Обнаружен неожиданный врачебный ресурс, от которого зависит успех лечения

Если врач убежден в действенности лекарственного препарата, в эффективности лечения, эта уверенность транслируется пациенту в том числе и невербальными средствами. Новое исследование ученых из Дартмутского колледжа (США) показало, что клинические результаты зависят и от выражения лица врача, малейшие изменения в котором пациенты легко улавливают и интерпретируют.

Даже плацебо может запустить физиологически измеримые изменения, если лечащий врач считает его действенным средством. И ожидание эффективного лечения само по себе может привести к значительному облегчению симптомов. При этом существенное значение для эффекта плацебо имеет не только вера пациента. Как пишут авторы исследования в журнале Nature Human Behavior, движение губ, бровей лечащего врача, интонация и сила зрительного контакта могут повлиять на успех терапии.

Команда Люка Чанга поставила перед собой задачу - изучить эффект передачи невербальных факторов от врача к пациенту и выяснить, чем различается общение "эффективных врачей по сравнению с менее эффективными".

Для этого они провели серию экспериментов, в которых участвовали 194 добровольца. У части из них была роль "доктор", у другой - "пациент".

У "пациентов" на предплечьях были установлены электроды, которые, нагреваясь до 47 градусов, вызывали болезненное ощущение. Затем "доктору" давали один из двух видов успокаивающего крема. При этом авторы исследования говорили, что один из кремов - термедол, лекарственное средство от ожогов, обладающее сильным обезболивающим эффектом, а другой - подделка. На самом деле оба крема были обычным вазелином, но в разных упаковках.

Причем "врачам" не только представили термедол как лекарственное средство, но и позволили испытать его эффективность на себе: им, как и "пациентам", тоже нагрели предплечье, а затем помазали кремом поврежденную кожу. "Врачи" действительно почувствовали уменьшение боли после применения крема, правда, они не знали, что руку им нагревали не до 47 градусов, а лишь до 43.

Ход эксперимента фиксировался скрытой камерой, подключенной к системе искусственного интеллекта, запрограммированной для интерпретации выражения лица "пациента" на боль (движения губ, бровей, носа). Кроме того, психофизиологическое возбуждение "пациента", которому наносили "сильный обезболивающий крем", фиксировали датчики, прикрепленные к коже.

По утверждению "пациентов", "врачи", лечившие их так называемым термедолом, были более опытными, казались им чуткими, сопереживающими.

Авторы исследования утверждают, что едва уловимые невербальные факторы "могут оказывать большое влияние на переносимость боли" и надеются, что их работа станет стимулом к изучению немедикаментозных механизмов ее облегчения.