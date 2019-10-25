Первый Ту-22М3М выполнил 18 полетов в ходе испытаний

Первый модернизированный бомбардировщик-ракетоносец в ходе летных испытаний уже 18 раз поднимался в небо. Все полеты признаны успешными.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Ту-22М3М взлетал в разное время суток. До конца нынешнего года бомбардировщик-ракетоносец совершит еще несколько полетов в ходе заводских испытаний. Как добавил собеседник агентства, планируется, что в 2019 году к летным испытаниям приступит и второй самолет. Если полеты первого Ту-22М3М пройдут в штатном режиме, то в конце 2020 года предполагают начать его государственные испытания на аэродроме 929-го Государственного летно-испытательного центра министерства обороны РФ, который расположен в Ахтубинске.

Ту-22М3М - новейший модернизированный бомбардировщик-ракетоносец. Впервые в небо он поднялся 28 декабря 2018 года. Полет длился 37 минут.

"РГ" уже писала о том, что обновленный бомбардировщик-ракетоносец получил новейшее радиоэлектронное оборудование. Вместо штатных двигателей НК-25 установлены модернизированные силовые установки НК-32-02. Самолет может нести гиперзвуковые и крылатые ракеты Х-32.