Последняя торпеда: 75 лет назад подлодка ВМС США потопила сама себя

Американская подводная лодка USS Tang (SS-306) была крейсерской субмариной класса "Балао". Подлодки этого проекта были самыми многочисленными в составе ВМС США в годы Второй мировой войны - всего было построено 120 таких ПЛ.

USS Tang спустили на воду 17 августа 1943 года. Через пару месяцев, 15 октября, ее приняли в состав Военно-морских сил Соединенных Штатов. А 22 января 1944 года субмарина покинула Перл-Харбор, чтобы начать свое первое патрулирование.

Стоить признать, что боевой путь USS Tang и ее экипажа был довольно успешным - за время службы она потопила 33 вражеских корабля общим водоизмещением более 116 тысяч тонн. За эти успехи командир ПЛ Ричард О'Кейн был награжден Медалью Почета - высшей военной наградой США. Никто и представить не мог, что случится в ходе пятого патрулирования, которое стало для USS Tang последним.

В свой пятый патруль подлодка отправилась в конце сентября - менее чем через год после того, как ее приняли в состав ВМС. Несмотря на недолгую службу, к этому времени Tang стала одной из самых результативных подлодок своего класса, и за восемь месяцев службы ее экипаж приобрел серьезный боевой опыт. Заправившись топливом на острове Мидуэй, субмарина взяла курс на Формозский пролив (в настоящее время Тайваньский пролив). Воды к северо-востоку от острова Тайвань считались заминированными, и командиру ПЛ предложили выбор - присоединиться к группе уже действующих в районе американских подлодок или же обойти остров с северной стороны в одиночку. Выбор пал на второй вариант.

О том, что произошло с USS Tang в ходе ее последнего патрулирования, стало известно со слов ее командира - Ричарда О'Кейна.

Сначала все шло довольно удачно. В ночь с 10 на 11 октября подлодка потопила два японских грузовых судна. 23 октября экипаж заметил большой конвой и начал преследование. Tang успешно прокралась в середину вражеского формирования и под покровом ночи провела дерзкую торпедную атаку из надводного положения. Корабли противника находились так близко, что пытались протаранить субмарину, однако умелые действия экипажа позволили избежать серьезного столкновения. В результате той атаки были потоплены еще три грузовых судна.

На следующий день, 24 октября 1944 года, Tang вновь столкнулась с противником. На этот раз это был большой конвой, в составе которого были замечены не только грузовые суда, но и танкеры. И вновь успешная атака - американским подводникам удалось повредить эсминец сопровождения и потопить два торговых судна общим водоизмещением более 13 тысяч тонн.

К утру 25 октября на борту подлодки осталась последняя торпеда Mark 18. Командир решил пустить ее в ход, чтобы добить поврежденный эсминец противника. После этого ПЛ могла возвращаться на базу. В 2:30 ночи торпеда была запущена. Казалось, что у японского эсминца почти нет шансов. Однако вскоре после запуска в механизме управления торпеды произошел сбой, в результате чего она отклонилась влево и начала циркуляцию. Вскоре на мостике заметили цель, приближающуюся к подлодке. Торпеда двигалась вокруг подлодки, и круг стремительно сужался. Командир отдал приказ увеличить скорость и начать поворот направо, но было уже слишком поздно. Примерно через 20 секунд после того, как торпеда вышла из подводного аппарата, она попала в свою же подлодку в районе кормы.

Взрыв был настолько сильным, что даже те, кто находился в носовых отсеках, получили серьезные травмы. За несколько секунд до взрыва командир успел приказать задраить рубочный люк. Силой взрыва его и еще восемь человек выбросило в море. Выжили из них только четверо, в том числе и сам командир.

Три отсека были затоплены, и подлодка легла на дно на глубине 55 метров. Внутри субмарины оставались живые члены экипажа, спасенные тем, что командир приказал задраить рубочный люк. На борту возник пожар. Его удалось потушить, однако уцелевшие отсеки начал заполнять дым от тлеющих кабелей. Несмотря на множество трудностей, оставшиеся члены экипажа уничтожили секретную документацию и приготовились к эвакуации с подлодки. Для этого они использовали спасательную камеру. Увы, выбраться живыми на поверхность удалось лишь четверым из тринадцати подводников.

Все выжившие были подобраны японскими кораблями. Американцев отправили в лагерь для военнопленных, который был захвачен армией США менее чем через год после инцидента. А USS Tang до сих пор остается единственной в мире подлодкой, потопленной собственноручно запущенной торпедой.