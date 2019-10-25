Применение лицензионного варианта российской ракеты показали в Китае

Бронемашины различных типов, состоящие на вооружении Народно-освободительной армии Китая, вооружены управляемыми ракетами.

GP2/GP105 砲発射式対戦車ミサイル



(CCTV-7 军武零距离 20191012 红色重锤 国产炮射导弹)



100㎜砲ないし105㎜砲で発射可能

装甲貫通能力 550～600m(均質鋼板)

射程 最大5000ｍ 夜間識別能力3000mまで

誘導 セミアクティブレーザー誘導式https://t.co/bXAfC6mOzdhttps://t.co/LfE4hh5v3Z pic.twitter.com/6Rw6orNqGI — KAROTASU (@type36512) October 22, 2019

В Сети появился ролик, демонстрирующий применение такого оружия боевыми машинами пехоты ZBD-04A. Боеприпас, имеющий обозначение GP2, запустили через ствол 100-мм орудия, точно поразив цель.

Сообщается, что данная ПТУР с лазерной системой наведения является лицензионным вариантом российского изделия 9М117, входящего в комплекс вооружения БМП-3, право на выпуск боевого отделения которого был приобретено Китаем.

Ракета может уничтожать противника на дистанциях в 5 000 метров днем и ,благодаря наличию тепловизионного прицела, до 3 000 метров в ночных условиях. Бронепробиваемость составляет 550-600 мм.

Кроме боевых машин пехоты ZBD-04 и ZBD-04A также применяется на модернизированных средних танках Тип 59D.

Имеется вариант калибра 105-мм для колесных машин огневой поддержки PTL02, поставляемых на экспорт под обозначением WMA301. Эти истребители танков уже были замечены в Мьянме и ряде африканских стран, в том числе Камеруне, Сенегале и Чаде.

Аналогичное вооружение используется на легких плавающих танках морской пехоты ZTD-05, стоящих на вооружении ВМС НОАК и Венесуэлы.